Um casal de Lamoso, Paços de Ferreira, e uma concorrente de Paredes são os representantes da região no “reality show” «O Triângulo», estreado pela TVI no passado fim-de-semana.

O programa televisivo é o da típica casa isolada, onde os concorrentes têm o objetivo de serem os últimos a sair, embora este formato contemple entradas e saídas contínuas, por ordem do “Mestre” que orienta os participantes.

«O Triângulo» começou com 20 concorrentes dentro da casa e 10 no exterior, sendo que essa dezena compete agora em cinco duplas, de modo a decidir quem entrará na casa, e quem será eliminado. Os membros das duplas vão fazendo campanha através das redes sociais, de modo a obter o apoio do público, que vota em quem gostava que ficasse em jogo na aplicação “TVI Reality – O Triângulo”, disponível na AppStore e PlayStore.

Entre os 20 participantes está o casal Ricardo Pacheco/Jéssica Pereira, residentes em Lamoso / Paços de Ferreira, sendo que só Ricardo ficou inicialmente na casa, enquanto Jéssica luta agora por conseguir um lugar na mesma.

Ricardo Pacheco tem 34 anos e na biografia elaborada pela TVI está a seguinte descrição: “Cresceu no meio da natureza. Foi pastor até aos 14 anos, e com apenas 16 abriu o seu próprio negócio, um talho. Sonha ser piloto de motocross. Adora motas e tem mais de 20. O Ricardo é trabalhador, ambicioso e gentil, mas também confessa ser desarrumado e bastante esquecido. É casado com a Jéssica, que também se inscreveu nesta aventura. Garante estar disposto a tudo para vencer «O Triângulo»”.

A companheira Jéssica Pereira gere a Boutique RJ, em Lamoso, e o casal tem dois filhos. “Viveu muitos anos em Cardiff mas atualmente mora em Portugal e tem uma loja de roupa feminina em Lamoso, mesmo ao lado do talho do marido. É ciumenta e afirma não suportar a ideia de ver o marido olhar para outras mulheres. Assume ter mau acordar e gosta muito de mandar. Tem a certeza de que O Triângulo vai mudar a sua vida”.

A terceira concorrente da região é Brenda Pais. Tem 31 anos, reside em Paredes, mas nasceu no Rio de Janeiro (Brasil) e está em Portugal desde os cinco anos de idade, sendo filha de mãe portuguesa e pai brasileiro. “Aos 18 anos foi para o exército, onde permaneceu durante 3 anos. Aprendeu a dar valor ao sacrifício e trabalho em equipa. Gosta de jogar golf para ter tempo para si e aprecia o silêncio do jogo. Considera-se frontal e assume que gosta de mandar. N’O Triângulo não vai ficar calada nem acatar ordens de ânimo leve”.

O formato reality show de «O Triângulo» é similar aos anteriores da TVI, com os concorrentes a partilharem a casa e tudo o que fizerem será visto pelos espetadores durante 24 horas por dia. Haverá galas em direto aos domingos à noite, mas também “Diários” e “Extras” ao longo da semana.

A concorrente Jéssica Pereira tentará entrar na casa para junto do marido na Gala do próximo domingo, vencendo o confronto direto com o concorrente Dário Pinto.

