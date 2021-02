O GD Chaves, equipa da II Liga Portuguesa de Futebol anunciou o fim da ligação com o treinador Carlos Pinto. Natural de Paços de Ferreira, o técnico havia chegado a Chaves em maio do ano passado com o intuito de fazer regressar a equipa transmontana à I Liga. Com 19 jornadas decorridas da presente temporada a equipa flaviense ocupa a 5ª posição da prova, com 30 pontos, a oito de um lugar de promoção. Na jornada do último fim-de-semana o GD Chaves venceu no Varzim, por 3-1.

Aos 47 anos, Carlos Pinto tem no seu currículo de treinador as subidas à I Liga de Santa Clara e Famalicão.

Na região, já treinou o SC Freamunde (2013/14) e o FC Paços de Ferreira na I Liga (2016/17), clube onde se manteve durante 14 jornadas.

Eis o comunicado do GD Chaves a anunciar a sua saída do comando técnico da equipa:

“A estrutura diretiva do Clube e da SAD informam que, por mútuo acordo, Carlos Pinto cessou funções enquanto treinador desta Sociedade Desportiva.

Agradecemos a Carlos Pinto todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais.

Chaves, 8 de fevereiro de 2021

A Direção do Clube e a Administração da SAD“