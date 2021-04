Campanha do FC Paços de Ferreira reúne 5.000 euros para profissionais da cultura

A campanha «Solverde.pt – Artista de Bancada», desenvolvida pelo FC Paços de Ferreira em parceria com a Solverde.pt, a cadeia de supermercados Pingo Doce e a Fundação do Futebol da Liga Portugal, conseguiu juntar 5.000 euros em vouchers para os profissionais da área da cultura.

O valor angariado, durante um concerto em direto de David Bruno no intervalo do jogo entre o FC Paços de Ferreira e o SL Benfica, na 26º jornada da Liga NOS, foi transformado em 50 vouchers de 100€ que serão agora distribuídos pela União Audiovisual por profissionais da área da Cultura que estejam a passar por maiores dificuldades, devido ao impacto da pandemia no sector.

“O FC Paços de Ferreira viu as dificuldades que estava a ter com a falta de público, de apoio e também em termos de receita, e tudo isso é de lamentar. No entanto, o Paços lamenta, mas não fica parado em cima do lamento – tenta ver o que pode fazer e como pode superar uma situação ou uma fase menos boa. Foi isso que fizemos internamente, mas também achamos que devíamos e que tínhamos uma ferramenta interessante para ajudar outros sectores que estavam a passar pelas mesmas dificuldades – ou até maiores, porque nós ainda íamos funcionando e há sectores, como o audiovisual, que ficaram completamente parados: a comunicação social, o alcance conseguido por um clube da I Divisão Nacional”, afirmou Luís Barros, presidente adjunto do FC Paços de Ferreira, na entrega dos vouchers à União Audiovisual, realizada esta tarde, no Estádio Capital do Móvel.

Hugo Costa, da União Audiovisual, salientou que o impacto desta iniciativa é “gigante”, uma vez que permite que seja dado mais apoio às famílias que têm procurado auxílio na aquisição de bens alimentares e de primeira necessidade. “A falta de palavras que as pessoas têm quando vão buscar os cabazes é a mesma que temos agora ao agradecer. Muito obrigado! Este gesto vai trazer conforto e, acima de tudo, é o saber que ninguém se esqueceu, ninguém fica para trás, e estamos cá todos quando pudermos trabalhar novamente”, afirmou.

“O FC Paços de Ferreira mostra-se agradavelmente satisfeito com o que foi possível conseguir através desta campanha, esperando melhorar o dia-a-dia das famílias que vão poder agora mitigar algumas dificuldades, e continuará atento e fiel ao seu papel no âmbito da responsabilidade social – uma das bandeiras da instituição”, lê-se na nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.