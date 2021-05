Bruno Sousa e Jesus Ferreira vão ser os candidatos da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Penafiel e Assembleia Municipal de Penafiel nas próximas eleições autárquicas. Além da dupla que liderou a candidatura já nas eleições de 2017, o partido apresentou ainda o nome de Maria Leal Maia, como candidata à Junta de Freguesia de Penafiel.

A apresentação dos candidatos aconteceu no passado dia 15 de maio, no Centro de Trabalhos do PCP, em Penafiel, com várias críticas “à inércia” do executivo que governa os destinos da Câmara Municipal penafidelense, mas também à oposição que, segundo os comunistas, “não denunciam, não propõem”.

O projeto apresentado pelos comunistas, tem no emprego, na habitação, na mobilidade e no ambiente as principais bandeiras. Contudo, defendem maior apoio à Cultura, ao Associativismo e acusam a Câmara Municipal de defender interesses privados, em prol dos interesses da comunidade penafidelense.