Bombeiros resgataram casal ferido e perdido em trilhos

Os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios resgataram, na noite deste domingo, um casal ferido e perdido nos trilhos do Poço Negro na freguesia de Rio Mau, no concelho de Penafiel.

O alerta de um casal desaparecido nos trilhos do Poço Negro chegou aos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios por volta das 23 horas da noite de domingo. De imediato, foram mobilizados para o local oito elementos, apoiados por três viaturas que deram início às buscas pelo casal, que tinha iniciado o trilho por volta das 15 horas da tarde de domingo. A falta de visibilidade e o facto de não terem a localização exata do casal (devido à falta de rede de telemóvel no local), dificultou os trabalhos, tendo os bombeiros encontrado o casal cerca da uma hora da madrugada de hoje. Os dois foram resgatados do local e o homem, de 39 anos, foi levado ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, devido a ferimentos que sofreu numa perna.

No local esteve também a GNR das Termas de São Vicente.