Bombeiros procuram mulher de 37 anos desaparecida no rio Tâmega

Uma mulher de 37 anos está desaparecida no rio Tâmega, em Rio de Moinhos, no concelho de Penafiel, desde o final da tarde deste sábado.

Ao que foi possível apurar, a mulher estaria a andar de mota de água, quando caiu ao rio e desapareceu.

Nas operações de resgate da mulher, estão os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, assim como mergulhadores dos Bombeiros Sapadores do Porto. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e a GNR das Termas de São Vicente também foram mobilizadas para o local.