Bandeira da Ética Desportiva atribuída ao Futebol Clube de Penafiel

O Futebol Clube de Penafiel recebeu a Bandeira da Ética. A distinção foi atribuída pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, no âmbito do Plano Nacional de Ética no Desporto.

Com a atribuição deste selo de qualidade, o clube penafidelense torna-se, oficialmente, parte integrante de uma comunidade de instituições comprometidas com a ética no desporto e reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem no sentido de promover os Valores Humanos, os Valores da Integridade Desportiva, os Valores da Ética e o Respeito pelos outros e pelo próprio.

A candidatura do departamento formação do Futebol Clube de Penafiel à certificação da Bandeira da Ética, foi apresentada com o tema “ Respeita o Jogo”.