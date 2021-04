“Seniores ++ atitude é saúde” para colocar em movimento utentes das instituições penafidelenses

A Câmara Municipal de Penafiel deu início ao projeto “Seniores ++ atitude é saúde”. A iniciativa, realizada através dos Pelouros do Desporto e da Família e Inclusão Social da autarquia, é direcionada aos utentes institucionalizados nas IPSS’s e associações equiparadas do concelho e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos seniores, tanto a nível físico, como a nível mental e emocional.

A iniciativa, que teve início esta terça-feira, dia 13 de abril, traduz-se num conjunto de sessões transmitidas online, todas as terças e quintas-feiras, de manhã (10h30) e de tarde (15h), monitorizadas por técnicos municipais especialistas em exercício físico adequado e adaptado para esta população em específico. Os recursos materiais (básicos/domésticos) de apoio aos movimentos físicos serão referidos no dia anterior ao da sessão.

O programa conta já com a adesão de 11 instituições que abrangem um conjunto de cerca de 200 participantes. Com este projeto, a Câmara Municipal de Penafiel pretende aumentar o índice de atividade física da população sénior, utilizando as novas tecnologias para, com toda a segurança, envolver os utentes destas instituições em dinâmicas desportivas.

As instituições que tenham interesse em participar, devem enviar e-mail para desporto@cm-penafiel.pt, indicando o nome e contactos do representante da instituição para posteriores contactos sobre este programa. Para mais esclarecimentos e informações, poderá também contactar a Unidade de Gestão de Desporto através do n.º de telefone 255 710 700.