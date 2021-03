Aula Solidária para ajudar irmãos que lutam contra o cancro

A Escola Secundária de Penafiel, em parceria com a Associação de Pais e a SixMove, vai realizar uma aula solidária, cujas receitas vão reverter para a Leonor e o Jaime, dois irmãos, de 6 e 8 anos, que se encontram a lutar contra um cancro.

A Leonor e o Jaime têm 6 e 8 anos, respetivamente, e encontram-se a lutar contra um Neuroblastoma, um tumor maligno que se desenvolve a partir das células nervosas do tecido da glândula suprarrenal com mutação genética ALK, para o qual existe um tratamento inovador em Filadélfia, Estados Unidos da América.

No sentido de ajudar a família das crianças a angariar dinheiro para os irmãos poderem fazer os tratamentos, a SixMove, em parceria com a Escola Secundária de Penafiel e a Associação de Pais decidiu abraçar esta causa e vai realizar, no próximo dia 27 de março, pelas 18 horas, uma aula solidária, via zoom, para angariação de verbas.

O custo da inscrição na aula é de três euros, valor que será canalizado para o tratamento da Leonor e do Jaime.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas em: https://bit.ly/JuntospelaLeonorJaime