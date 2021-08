Atletas da região arredados do pódio da Volta a Portugal de Juniores

Os cilcistas da região que participaram na 15.ª Volta a Portugal de Juniores, não conseguiram alcançar os primeiros lugares da competição e ficaram arredados do pódio. A prova foi vencida por António Morgado (Bairrada) que fez o pleno, ao conquistar as quatro camisolas na 15.ª Volta a Portugal de Juniores. O segundo lugar da geral ficou para o vencedor da etapa de domingo, com chegada à Guarda, Gonçalo Tavares (Bairrada). A fechar o pódio ficou Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais).

A última tirada da Volta a Portugal de Juniores, considerada a etapa rainha da prova, ligou Celorico da Beira à Guarda, num percurso de 110,9 quilómetros, com dois prémios de montanha de primeira e segunda categoria.

Esta foi uma etapa muito atacada logo desde os quilómetros iniciais, com vários corredores a tentar constituir uma fuga. Diogo Mendes (Clube de Ciclismo de Paredes/ Penafiel Bike Clube) e Leonardo Lopes (Escola de Ciclismo Bruno Neves) foram os que mais se conseguiram destacar, chegando a ter mais de um minuto de vantagem sobre o pelotão.

Antes do primeiro prémio de montanha, este de primeira categoria, nas Penhas Douradas, o pelotão já rolava contacto. Nesta altura, com quase 50 quilómetros de prova, iniciou-se a descida até Manteigas, onde se destacou um grupo grande, com cerca de 20 ciclistas, incluindo o camisola amarela, António Morgado (Bairrada).

Nos últimos 20 quilómetros da etapa o pelotão já rolava novamente compacto, sendo que a partir desta altura, os ataques tornaram a surgir. O mais esforçado foi Gonçalo Tavares (Bairrada), que tentou sair uma primeira vez sozinho, com um grupo de seis corredores a juntar-se a si. O corredor da Bairrada tornou a atacar, desta vez levando consigo apenas Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais), Tiago Nunes (Silva &Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel) e o seu colega de equipa, António Morgado. O derradeiro ataque que lhe garantiu a vitória na etapa de domingo surgiu quando faltavam apenas três quilómetros para a meta. Gonçalo Tavares chegou com 10 segundos de vantagem sobre o segundo, António Morgado e 23 segundos sobre o terceiro classificado, Lucas Lopes.

O pódio da geral individual compôs-se com os mesmos três corredores, com António Morgado a sagrar-se vencedor da Volta a Portugal de Juniores, com 1m29s de vantagem sobre o seu colega de equipa, Gonçalo Tavares, e 2m21s sobre Lucas Lopes.

Além da classificação geral, António Morgado venceu todas as outras classificações, entre elas a da montanha, a dos pontos e a de melhor júnior de primeiro ano. A sua equipa, a Bairrada, conquistou a geral por equipas.

Recorde-se que João Gomes, ciclista da Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel, foi o mais rápido nos 129,4 quilómetros que ligaram Sabugal a Penamacor, a maior etapa da prova.