Associação Empresarial de Penafiel de “Portas Abertas” para divulgar cursos de formação

A Formação da Associação Empresarial de Penafiel (AEP) vai abrir portas para que os jovens possam conhecer as condições e vantagens de estudar na instituição. O dia de “Portas Abertas AEP” acontece esta sexta-feira, 25 de junho, com duas sessões de esclarecimento no auditório da Associação Empresarial de Penafiel.

Às 14 horas será feita a apresentação dos cursos Técnico/a Comercial e Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital e pelas 15h30 será apresentado o curso de Técnico/a Auxiliar de Saúde.

As apresentações estarão a cargo do Secretário Geral, João Pedro Begonha, que dará as boas-vindas aos jovens e encarregados de educação e apresentará as diversas frentes de trabalho em que a instituição está envolvida, e Helena Teixeira, Coordenadora da Formação AEP, que fará todos os esclarecimentos acerca dos cursos profissionais com equivalência ao 12º ano.

“O teu futuro é Aqui!” é o lema da campanha de promoção dos cursos profissionais para 2021 que pretende captar alunos que pretendam uma aprendizagem mais prática e personalizada.

Os cursos do Sistema de Aprendizagem são direcionados para jovens com idade inferior a 25 anos com o 9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos.

As frequências destes cursos permitem aos jovens receber uma bolsa de profissionalização, bolsa para material de estudo, subsídio de alimentação e subsídio/despesa de transporte. Estes cursos são apoiados pelo Fundo Social Europeu e pelo Estado Português.

O desafio da Formação da Associação Empresarial de Penafiel está, assim, lançado à comunidade para conhecer as instalações, condições e vantagens de estudar na instituição, no dia 25 de junho entre as 14h e as 17h.