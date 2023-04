No próximo domingo, dia 16 de abril, decorre o XII Festival de Folclore, organizado pela Associação de Danças e Cantares da Villa Bonellin, da freguesia de Boelhe, Penafiel.

O evento cultural irá trazer a Boelhe mais de duas centenas de componentes do folclore nacional, fazendo parte da programação um cortejo etnográfico e a atuação no espaço multiuso Inácio C. Teixeira de quatro grupos de folclore, com destaque para Castelo de Paiva, Samora Correia, Vila Fria, localidade do concelho de Oeiras e, naturalmente o Rancho Folclórico de Boelhe.

A programação do XII Festival de Folclore da Freguesia de Boelhe inicia-se com uma receção no Largo da Arca, seguida de eucaristia na igreja paroquial e visita à Igreja Românica de São Gens.

Nas novas instalações sociais da ADC Villa Bonelli será realizado o almoço convívio e promovido um encontro inter-geracional.

Apoiado pela Junta de Freguesia de Boelhe, o XII Festival de Folclore ajudará a dinamizar o pequeno comércio local e espaços de restauração, sendo uma oportunidade para a população e comunidades vizinhas assistir a iniciativas culturais repletas de tradições como é o folclore.