Três indivíduos encapuzados assaltaram, na madrugada desta segunda-feira, uma padaria em Recarei, no concelho de Paredes. Em apenas um minuto, entraram dentro do estabelecimento e fugiram com a máquina de tabaco.

O assalto ocorreu pouco antes das três horas da madrugada desta segunda-feira e foi captado pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento.

Os assaltantes, três indivíduos, atuaram de cara tapada e chegaram de carro. Munidos com um martelo, partiram o vidro da entrada da porta e do interior retiraram a máquina de tabaco.

O assalto durou apenas um minuto e quando o alarme foi acionado, os assaltantes já estavam a coloca rem fuga.

Um vizinho deu conta do assalto e alertou os proprietários da padaria, que por sua vez chamou as autoridades. A GNR esteve no local e procura agora o trio de assaltantes.