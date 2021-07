Armanda Fernandez distinguida com prémio “Mutualismo e Solidariedade 2020

Armanda Fernandez, presidente da Associação de Socorros Mútuos de Freamunde, recebeu o prémio “Mutualismo e Solidariedade 2020”, atribuído durante o XIII Congresso Nacional do Mutualismo, que decorreu esta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia, para celebrar do Dia Nacional do Mutualismo, a 9 de julho, no Hotel Solverde, São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia.

Numa sessão que contou com representantes de várias associações do país e de vários governantes, foram debatidos temas como “O Futuro da Saúde na Economia Social” e “Os Novos Caminhos para a Economia Social” e realizou-se uma tertúlia sobre a “História e Origens do Mutualismo em Portugal.

Durante o congresso, houve ainda um momento para entrega de prémios. Armanda Fernandez, presidente da Associação de Socorros Mútuos de Freamunde recebeu o prémio “Mutualismo e Solidariedade 2020”, uma homenagem pelo mérito do trabalho praticado e pelo contributo dado ao Movimento Mutualista português”.

Marta Temido, Ministra da Saúde, foi distinguida com o “Prémio Cidadania e Solidariedade” e Alfredo Sigliano recebeu, a título póstumo, o prémio “Mutualismo e Solidariedade Internacional. Foi ainda premiado o trabalhador do ano e o projeto “Inovas para Melhorar 2021”.

Ao Jornal IMEDIATO, a premiada Armanda Fernandez revelou que este prémio “foi uma surpresa”. “Não estava nada à espera, fiquei sem palavras, mas claro que muito feliz”, revelou. Para a presidente da Associação de Socorros Mútuos de Freamunde esta distinção é o “reconhecimento” do seu trabalho, mas também do percurso da associação que lidera. “É um orgulho e muito gratificante ver o meu trabalho reconhecido, num universo de centenas de associações mutualistas que existem no país”, concluiu.

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP), constituída em 1984, é uma associação mutualista de grau superior, que representa o movimento mutualista português e congrega Associações Mutualistas nacionais.