Árvores apadrinhadas em Raimonda

No próximo domingo, dia 16 de abril, o Município de Paços de Ferreira vai continuar com as ações de plantação de novas árvores, com o objetivo de atingir a marca de 4.500 árvores em 2023, e 30 mil até 2030.

Nesta ação de plantação conjunta, promovida pela Junta de Freguesia de Raimonda e pelo Município de Paços de Ferreira, será possível apadrinhar uma árvore que tenha plantado, através de uma placa personalizada.

A iniciativa denominada “PlantarPaços” está agendada para as 9h30, no Parque de Raimonda e sujeita a inscrições.

Plantar 30 mil árvores até 2023

Esta iniciativa da Câmara Municipal de apadrinhar uma árvore, integra-se num projeto lançado este ano, e que tem como objetivo a plantação de 30 mil árvores até 2030.

Para este ano, e até ao este mês abril, serão plantadas um total de 1500 árvores em várias freguesias do concelho. Ainda este ano, e entre os meses de outubro e dezembro, o objetivo passa pela plantação de mais 3 mil novas árvores.

“Assim, em 2023, ano em que iniciamos este ambicioso projeto, serão plantadas um total de 4.500 novas árvores no nosso concelho”, garante fonte do município.