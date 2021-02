Para estimular junto dos mais novos o “bichinho” pela escrita e pela literatura, a Águas de Paços de Ferreira vai lançar mais uma vez o concurso de poesia “Falar de Água com Amor”, dedicado aos alunos do 3º e 4º ano do Ensino Básico público e privado do concelho.

Inspirando-se no Dia de S. Valentim, celebrado no passado domingo, a empresa responsável pela iniciativa quer colocar os alunos do concelho a escrever rimas de “amor” sobre a água e a sua importância. O concurso tem vindo a acontecer consecutivamente há seis anos.

“A poesia deverá ser original, criativa, coerente, pertinente ao tema, com ideias e vocabulários compatíveis à sua categoria, bem como conter as palavras ‘Águas’ e ‘Paços de Ferreira’”, explicou a Águas de Paços de Ferreira. Cada participante poderá concorrer com apenas um trabalho e cada escola deverá enviar os seus poemas a concurso, num envelope ou por email, até dia 24 de março.

É a sexta edição do concurso da Águas de Paços de Ferreira

O já conhecido júri do concurso, composto por Manuela Bentes, Anabela Bastos e Sílvio Silva, vai escolher os melhores trabalhos até ao final do mês de maio.

O grande vencedor do concurso vai ser premiado com um computador portátil híbrido, enquanto o segundo classificado vai receber um computador portátil e o terceiro um tablet. A escola do aluno vencedor vai ainda ser apoiada com um vídeo projetor.

Contudo, todos os alunos participantes vão receber diplomas de participação e os melhores poemas serão expostos em data a definir.