Alerta em Entre-os-Rios, Sebolido e Rio Mau devido à subida dos rios Tâmega e Douro

Os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, de Penafiel, lançaram esta tarde um alerta à população devido à possibilidade de subida rápida dos caudais dos rios Tâmega e Douro, o que aumenta o risco de cheias nas zonas ribeirinhas da região, assim como os cais de Entre-os-Rios, Sebolido e Rio Mau.

A corporação pede às populações que evitem pemanecer ou circular nestes locais, que não se aproximem das margens dos rios nem das estruturas ribeirinhas e que sigam sempre as indicações das autoridades, sublinhando que “a segurança de todos depende do comportamento responsável de cada um”.

Em caso de emergência, a população pode contactar o 112, ou a corporação através do número 255 613 393.