Alcina Neto é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Raimonda

Alcina Neto vai ser anunciada como a candidata do Partido Social Democrata (PSD) à Junta de Freguesia de Raimonda nas próximas eleições autárquicas, apurou o IMEDIATO. A candidata integrou o executivo da Junta de Freguesia de Raimonda, na altura liderado por Carlos Coelho, entre 2013/2017.

Recorde-se que o partido já anunciou a candidatura de Anselmo Rocha à Junta de Freguesia de Carvalhosa, de Fernando Matos a Freamunde, Vítor Meireles a Eiriz e Ricardo Silva a Ferreira.

Do lado do Partido Socialista e, à exceção do anúncio polémico da candidata à Junta de Freguesia de Paços de Ferreira – Mónica Cardoso – não houve ainda candidatos anunciados.