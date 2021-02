O escritor e antigo presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Alberto Santos, vai participar esta quarta-feira no “Casa, Café & Companhia”, um festival online que pretende difundir nas redes sociais arte e literatura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com especial enfoque em Portugal e Brasil.

“Serão quatro lives que acontecerão as quartas-feiras do mês de fevereiro, com temas ligados à arte e a literatura iniciando com o ex-presidente da Câmara de Penafiel e escritor Alberto Santos, ancoradas pela jornalista Cláudia Rolim e serão transmitidas no Instagram”, informou a organização do evento digital.

Assim, pelas 21:00, Alberto Santos vai participar numa conversa digital para falar da sua carreira e dos seus projetos para o futuro, bem como sobre Penafiel e as suas tradições.

A conversa vai ser transmitida na página Viajando de Lá Pra Cá, que se assume como “um veículo de comunicação que visa mostrar as cidades e aldeias que poucos conhecem assim como as festas e tradições e ainda entrevistar moradores ilustres e diferenciados das localidades” de Portugal e Brasil.

Recorde-se que, em abril do ano passado, Lisandra Oliveira Azevedo, cantora penafidelense e vocalista da banda EUPHORIC, também participou no festival digital.