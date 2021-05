O CD Águias de Eiriz anunciou a contratação de Rui Neves, guarda-redes de 23 anos vindo do FC Vilarinho, para a restante época 2020/2021.

“Rui Neves, chega da divisão de elite do FC Vilarinho, tendo também passagem por Ribeirão 1968 FC, SC Salgueiros, CD Aves SUB 23 e CD Aves B. Fez toda a sua formação no CD Aves”, explicou o clube, na sua página.

O CD Águias de Eiriz milita na Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Na última jornada, a formação eirizense venceu o FC Lagares por 1-2, liderando a série 6.