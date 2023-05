A maior feira agrícola do norte e centro do país já tem data marcada e vai acontecer em Penafiel de 18 a 27 de agosto. O cartaz musical, “o mais forte de todos” segundo o município, foi apresentado esta terça-feira e conta com nomes como Plutónio, ’Os Quatro e Meia, The Gift, Ivandro, Bispo, Nuno Ribeiro, Aurea, Nininho Vaz Maia e Fernando Daniel.

Na sua 42.ª edição, a Agrival preserva a história e a matriz que esteve na base da sua criação, aliando a isto muita música e tradições. “Ao cabo de mais de quatro décadas de edições da Agrival, naturalmente que aquilo que agora nos cabe fazer é ir, de edição para edição, corrigindo aquilo que vai correndo menos bem e melhorando aquilo que ainda é suscetível de ser melhorado”, referiu Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, a organizadora do evento, em parceria com a empresa municipal Penafiel Ativa.

E num tempo em que a Feira já não tem capacidade de crescer, a organização procura preservar o que se tem feito até aos dias de hoje, garantindo a presença dos expositores, do artesanato e associativismo, da praça dos bares e da animação no palco secundário, assim como da mostra gastronómica que traz os sabores de todo o país até Penafiel.

Face a estas condicionantes, a aposta passa pelo cartaz e pela programação do palco principal que este ano será “o mais forte de sempre”, com nomes bem conhecidos do panorama musical português, alguns dos quais já repetentes no evento.

Assim, o cartaz do palco principal da 42.ª edição da Agrival abre com Plutónio, que vai atuar dia 18 de agosto. Na noite seguinte, dia 19, sobem ao palco Os Quatro e Meia. No dia 20 de agosto, serão os The Gift vai ser a cabeça de cartaz e no dia seguinte – dia 21 – a noite vai ser animada com a atuação de Ivandro. O Bispo sobe ao palco no dia 22 e a 23 será a vez de Nuno Ribeiro. No dia 24, será a vez de Aurea animar a plateia e no dia 25 o palco principal vai receber a atuação de Nininho Vaz Maia. O rol de espetáculos encerra dia 26 de agosto, com a atuação de Fernando Daniel. A última noite, está destinada ao concurso Miss Agrival.