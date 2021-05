Pelo segundo ano consecutivo, a Agrival, a maior feira agrícoal do Vale do Sousa, não se vai realizar devido à pandemia provocada pela covid-19. A Penafiel Activa, Empresa Municipal, entidade organizadora, confirma que “o atual momento de Pandemia não permite o normal funcionamento do evento por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização da Feira Agrival. Eventos que promovam uma grande concentração de pessoas, como é o caso da Feira Agrival, potenciam um enorme risco para a saúde pública. A decisão do cancelamento foi articulada em estreita colaboração com as autoridades competentes.”

A Agrival acolhe num espaço superior a 25.000 m2, expositores ligados à agricultura, gado, mas também inúmeras áreas de negócio como maquinaria, agro-indústria, sector automóvel, imobiliária, gastronomia, novas tecnologias, artesanato ou serviços, entre outros.

Durante os 10 dias, o certame, que recebe milhares de visitantes, oferece, além da vertente expositiva, concertos de artistas e grupos nacionais e regionais divididos pelos dois palcos, diversos espaços de gastronomia, provas de degustação e concursos dedicados a produtos tradicionais, tais como o da cebola e do melão casca de carvalho, entre outros. Cada dia é dedicado a um concelho do Vale do Sousa – Castelo de Paiva, Lousada, Marco de Canaveses, Paredes, Felgueiras, Amarante, Penafiel e Paços de Ferreira e também a região da Galiza se junta a estes concelhos. A nível do balanço financeiro, a Agrival tem registado, nos últimos anos, cerca de 10 milhões de euros em negócios.