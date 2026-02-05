Os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira responderam ao pedido do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa e mobilizaram uma equipa que já se encontra a caminho da zona centro para auxiliar nas operações de emergência.

A situação de calamidade provocada pela Tempestade Kristin continua a mobilizar meios de todo o país. A pedido do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira partiu, nas últimas horas, em direção ao distrito de Leiria, uma das zonas mais fustigadas pelo temporal.

Mobilização de Norte a Sul

O agravamento das condições meteorológicas e o rasto de destruição deixado pela Kristin — caracterizada por ventos de intensidade extrema e precipitação severa — levaram a Proteção Civil a reforçar o dispositivo de socorro no terreno.

A equipa de Paços de Ferreira junta-se agora a outros corpos de bombeiros que tentam mitigar os danos causados por inundações, quedas de árvores e cortes em infraestruturas vitais no distrito leiriense.

“A todos, o nosso Obrigado!”, partilhou a corporação nas redes sociais, sublinhando o espírito de missão dos operacionais que deixam o seu concelho para apoiar quem mais precisa neste momento crítico.

O impacto da Tempestade Kristin

Desde que a tempestade Kristin atingiu o território nacional, o cenário tem sido de alerta máximo. O Governo já declarou o estado de prontidão em várias regiões, com o distrito de Leiria a registar um elevado número de ocorrências desde o início da madrugada.

A chegada de mais um reforço vindo do Tâmega e Sousa permite a rotatividade das equipas que se encontram no terreno em trabalhos de desobstrução e apoio às populações afetadas.