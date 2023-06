Projeto “Lousada Ténis Atlântico” apresentado na Colômbia

Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, vai decorrer em Bogotá, na Colômbia, a Conferência Mundial de Treinadores com a apresentação do projeto “Lousada Ténis Atlântico” escolhido pela ITF (International Tennis Federation).

Selecionado entre inúmeras propostas vindas dos cinco continentes, neste fórum internacional, o projeto “Lousada Ténis Atlântico” será apresentado pela Direção Técnica da ATPorto, Rui Silva, Coordenador Técnico da ATPorto, e Albino Mendes, Coordenador do Fomento da ATPorto, sob o título “De uma Vila para o Mundo”.

Em nota a ATPorto afirma que “para os resultados e sucesso deste projeto, tem sido decisivo e fundamental o Município de Lousada ter uma política consistente e prioritária de aumento a democratização da prática desportiva para todos sem exceção, independentemente da idade, género, capacidades, etc”.

Por isso, a ATPorto tem em Lousada o seu epicentro exemplar e projeto piloto para o desenvolvimento da modalidade no norte de Portugal. E a realização de eventos e provas de ténis é já um hábito junto dos comunidade que mudou a sua forma de estar com o aparecimento do complexo desportivo, que desmistificou a inacessibilidade ao ténis e criou raízes sólidas nos lousadenses.

António Paes de Faria, Presidente da Direção da ATPorto explicou que, “há 15 anos, a implantação do ténis num concelho sem tradição e infraestruturas da modalidade, com uma população de cerca de 47 000 habitantes, foi um desafio enorme e, por muitos, considerado um elefante branco. A Câmara Municipal de Lousada foi peça chave nesta oportunidade para descentralizar o ténis dos grandes centros urbanos, como por exemplo Porto, e demonstrar que se pode levar a prática desportiva a novos públicos e criar novos polos de ténis no interior de Portugal. A estratégia começou com a constituição duma equipa técnica capaz de desenvolver uma Escola de Ténis, criar interações com as forças vivas do concelho Lousada, criar e difundir uma cultura desportiva em que o Ténis é considerado um ativo criador de valor económico e defensor de valores de cidadania, introduzir o Ténis nas Escolas e dar formação aos professores de Educação Física, bem como organizar competições locais, regionais, nacionais e internacionais.”

Acrescentou ainda que, “desde 2009, de forma sustentada, foram sendo alcançados os objetivos programados para o desenvolvimento da modalidade. Em Lousada, atualmente, há 1556 praticantes federados de todos os níveis e atividades de ténis nas escolas para 2327 alunos dos vários graus de ensino. E, anualmente, organizam-se 5 competições internacionais (ITF + TE), 1 provas de nível nacional (FPT), 2 provas nacionais de ténis em cadeira de rodas (FPT), 10 competições regionais (ATPorto), 13 provas locais, para além do campeonato do Desporto Escolar da região. Dados que foram decisivos para a ITF considerar ser de relevante interesse a apresentação deste projeto aos treinadores de todo o mundo.” finalizou.