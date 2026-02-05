O Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Paulo Ferreira, anunciou esta quinta-feira um conjunto de medidas preventivas para fazer face ao mau tempo que tem fustigado o concelho. Após uma vistoria técnica realizada pelas equipas da Proteção Civil, Polícia Municipal e Observatório Ambiental, a autarquia decidiu manter o encerramento de vários espaços públicos e avançar com o abate de árvores danificadas.

Espaços Interditados por Segurança

Devido à forte pluviosidade e aos ventos intensos, o acesso a diversos locais de lazer continuará proibido até que todas as condições de segurança estejam garantidas. Entre os locais encerrados destacam-se:

Parques Urbanos e de Lazer: Paços de Ferreira, Freamunde, Meixomil, Seroa, Raimonda e Frazão.

Circuitos de Manutenção: Codessos e Eiriz.

Património e Natureza: Monte do Pilar e Citânia de Sanfins.

Intervenção na Avenida Dr. Jaime Barros

Uma das situações mais críticas identificadas localiza-se na Avenida Dr. Jaime Barros, em Paços de Ferreira. Segundo o edil, o “forte risco de queda” de várias árvores obriga a uma intervenção de emergência que começa já esta sexta-feira.

“Terá início amanhã a retirada das referidas árvores, trabalhos que se prolongarão por alguns dias”, explicou Paulo Ferreira, garantindo que, após a intervenção, serão plantadas novas árvores e os passeios serão devidamente requalificados.

Alerta para os próximos 7 dias

As previsões meteorológicas não são animadoras. Espera-se que a instabilidade se mantenha por mais uma semana, o que levou a Proteção Civil Municipal a manter-se em “estado de prontidão máxima”, em articulação com os Bombeiros e a GNR.

A autarquia recomenda especial atenção na circulação automóvel e pedonal, aconselhando os cidadãos a acompanharem os canais oficiais de comunicação para eventuais atualizações sobre o estado das vias e espaços públicos.