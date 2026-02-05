A equipa de Paços de Ferreira recebe o CH Caldes este sábado (17h30), na 2.ª mão da WSE Cup. Hugo Azevedo acredita na força do grupo para anular a desvantagem de um golo trazida de Espanha.

O Juventude Pacense prepara-se para um dos momentos importantes da época, embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Placard. Este sábado, o pavilhão municipal de Paços de Ferreira será palco do duelo decisivo frente aos espanhóis do CH Caldes, a contar para a segunda mão da WSE Cup. Em jogo está não só a passagem à próxima fase, mas a continuidade de um “sonho europeu” que motiva toda a estrutura pacense.

O desafio: Reverter a desvantagem

Após a derrota tangencial por 6-5 no primeiro encontro, a equipa pacense precisa de vencer para seguir em frente. Hugo Azevedo, treinador do Juventude Pacense, reconhece o valor do adversário, mas mantém a confiança no trabalho realizado.

“Reconhecemos a exigência do desafio, a qualidade e a experiência do adversário espanhol, mas o grupo está preparado para lutar até ao último segundo”, garante o técnico.

Fator casa e determinação

Azevedo sublinha que, apesar do resultado negativo na primeira mão, a eliminatória está em aberto. O foco está agora na resposta que os jogadores pretendem dar perante os seus adeptos, esperando-se um forte ambiente de apoio.

“Queremos muito fazer história”, reforça Hugo Azevedo, na antevisão a este jogo que poderá reforçar a esperança de um sucesso europeu para o Clube.