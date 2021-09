O ciclista penafidelense Joaquim Silva foi o grande vencedor da 30.ª edição do Grande Prémio JN, uma prova que se prolongou por seis dias, com cerca de 700 quilómetros, divididos por seis etapas e que terminou em Viana do Castelo.

Depois de ter vencido a primeira etapa, que ligou Gondomar e Vila Nova de Gaia, o ciclista que representa a Tavfer/Measindot/Mortágua, conseguiu conservar a liderança até à derradeira prova deste domingo.

Assim, Joaquim Silva foi o grande vencedor e teve consigo no pódio Ricardo Vilela (W52/FC Porto) e Alejandro Marque (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel) ambos com uma desvantagem de 25 segundos para o camisola amarela.

Joaquim Silva iniciou-se na Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel e passou por equipas como a W52/F. C. Porto e Caja Rural. Atualmente veste a camisola da Tavfer/Measindot/Mortágua.