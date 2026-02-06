CIM do Tâmega e Sousa disponibiliza Ponto de Recolha de Biomassa

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa) disponibiliza à região do Douro, Tâmega e Sousa um Ponto de Recolha e Tratamento de Biomassa, localizado na Base dos Sapadores Florestais da CIM do Tâmega e Sousa, em Gôve, Baião.

O centro destina-se à receção de sobrantes de limpezas florestais e resíduos verdes lenhosos, com entregas às sextas-feiras, às 15h, mediante contacto prévio através do telefone 255 718 340 ou do e-mail gabinete.florestal@cimtamegaesousa.pt. Não é permitida a entrega de biomassa de matos com diâmetro inferior a 0,6 cm.

O Ponto de Recolha integra um projeto-piloto desenvolvido no âmbito do projeto BIO4RES, financiado pelo Programa Interreg Sudoe, que promove a cooperação transnacional na valorização da biomassa e na prevenção de incêndios florestais. O projeto tem como objetivos principais a redução do risco de incêndios florestais, a valorização da biomassa como fonte de energia e o estímulo à economia local.

O projeto BIO4RES é coordenado pela Nasuvinsa (Espanha), através da sua agência Lursarea, e conta com a participação portuguesa da CIM do Tâmega e Sousa, do CTFC – Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Espanha), da Union des Communes Forestières du Grand Sud (França) e da empresa Estera Innovation (França).

A CIM do Tâmega e Sousa reforça que esta infraestrutura pretende envolver proprietários, entidades e cidadãos na construção de uma floresta mais limpa, segura e resiliente, promovendo práticas de gestão florestal sustentáveis e a valorização de recursos locais.