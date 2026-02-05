Câmara de Paços interditou o acesso as parques de lazer e zonas florestais

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira, por despacho do seu Presidente, Paulo Ferreira, decidiu interditar o acesso a todos os Parques de Lazer, Citânia de Sanfins, Circuito de Manutenção de Codessos e também às nossas zonas florestais. Esta decisão prende-se com as condições atmosféricas verificadas nas últimas horas e o forte risco de queda de árvores e de estruturas.

“Equipas da Proteção Civil, vários técnicos e funcionários da Câmara Municipal e também do Observatório Ambiental estão, neste momento, a proceder a uma vistoria a cada um destes espaços, no sentido de verificar as condições de segurança”, referiu o município, dando nota de que “concluídos estes trabalhos, será emitido um novo comunicado à nossa população, com um conjunto de informações, designadamente sobre a reabertura de todos estes espaços”.

“Solicitamos à população que, por questões de segurança, não se desloque a estes locais até indicação dos Serviços da Proteção Civil Municipal de que os mesmos não constituem risco para a segurança pública”, referiu o município.