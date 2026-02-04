Academia Profissional de Paços de Ferreira faz formação em Berlim

A Academia Profissional de Paços de Ferreira está a participar numa formação na capital alemã, financiada pelo programa Erasmus+.

Este programa da União Europeia, que decorre durante sete dias em Berlim, promove a educação, a formação e o intercâmbio cultural, proporcionando experiências valiosas para os nossos jovens e adultos.

“É com grande entusiasmo que participamos nesta experiência enriquecedora, juntando alguns elementos da nossa equipa de formação de adultos e ensino profissional para explorar novas metodologias de ensino-aprendizagem”, refere a academia.

Nesta modalidade, a Academia espera adquirir estratégias inovadoras para melhorar as práticas educativas, promover a aprendizagem colaborativa com educadores internacionais e participar de workshops práticos e sessões interativas.

“Esta é uma oportunidade única para abraçar novas ideias e aprimorar o conhecimento, que beneficiará não apenas a nossa equipa, mas também todos os alunos da nossa Academia”, concluiu a Academia