Aa atletas da região Diana Gomes e Ana Teles conquistaram hoje a Taça de Portugal em futebol feminino relativa à temporada 2019/2020, disputada no Estádio Municipal de Aveiro.

As futebolistas, que fizeram a sua formação no SC Freamunde, juntaram assim mais um título ao seu currículo, que já conta com um campeonato nacional (2019) também ao serviço do SC Braga.

Na partida desta noite a pacense Diana Gomes, de 22 anos, foi titular na vitória sobre o SL Benfica, por 3-1, enquanto a lousadense Ana Teles, de 19 anos, entrou aos 89 minutos de jogo, ainda a tempo de celebrar em campo o inédito triunfo da equipa bracarense.

Estádio Municipal de Aveiro.

Benfica – Sporting de Braga, 1-3

Árbitro: Sandra Bastos (AF Aveiro).

Disciplina: Cartão amarelo; Rayanne (38).

SL BENFICA: Carolina Vilão, Catarina Amado (Ana Seiça, 43′), Sílvia Rebelo, Carole Costa, Matilde Fidalgo (Joline Amani, 68′), Pauleta, Beatriz Cameirão, Andreia Faria (Francisca Nazareth, 61′), Ana Vitória, Cloé Lacasse e Nicole Raysla.

Não utilizadas: Dani Neuhaus; Mariana Alberto, Christy Ucheibe e Amélia Silva.

Treinadora: Filipa Patão

SC BRAGA: Marie Hourihan, Rayanne (Sofia Silva, 69′), Nágela Oliveira, Diana Gomes, Jermaine, Dolores Silva, Regina Pereira (Laura Luís, 82′), Ágata Filipa, Andreia Norton, Myra Delgadillo e Hannah Keane (Ana Teles, 89′).

Não utilizadas: Bárbara Marques; Érica Costa, Barbosinha e Cindy Konig.

Treinador: Miguel Santos

Marcadoras: 0-1 Hannah Keane (8’); 1-1 Nicole Raysla (50’); 1-2 Jermaine (64’); 1-3 Jermaine (77’).